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Haberler Diğer Sporlar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Avrupa şampiyonu oldu!

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Avrupa şampiyonu oldu!

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 21:33 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 22:14
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Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Avrupa şampiyonu oldu!

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde mücadele eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya kazandı.

7-13 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenmekte olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, altın madalya elde etti. Organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Şevval İlayda, bugün de ikili olarak zirvede yer aldı.

Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi finalde Çek Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenerek altın madalya aldı.

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