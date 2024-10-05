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Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı evinde Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti. Mücadele 81 dakika sürdü.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 21:32
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Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Aras Kargo: 0

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Hande Baladın)

Aras Kargo: Busa, Ecesu Soner, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşcı (Simay Kurt, Berre İnce, Mirtskhulava, Elif Kapar, Selen Köse, Elisa Tuana Köse)

Setler: 25-12, 25-21, 25,21

Süre: 81 dakika (27,27,27)

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