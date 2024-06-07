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6. Etnospor Kültür Festivali'nde Azerbaycan-Karabağ at gösterisine büyük ilgi

6. Etnospor Kültür Festivali'nde Azerbaycan-Karabağ Atlı Dans Ekibi'nin gösterisi beğeni topladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 16:27
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6. Etnospor Kültür Festivali'nde Azerbaycan-Karabağ at gösterisine büyük ilgi

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalin atlı sporlar alanında yapılan etkinlikte Azerbaycan ekibi, geleneksel danslarını ve at üzerinde yaptıkları akrobatik hareketlerle hünerlerini sergiledi.

Geleneksel halk oyunlarının sergilendiği, atlı ekibin de zaman zaman performansa dahil olduğu gösterinin son bölümünde 6 dansçı, koşan atların üzerinde birbirlerinin omuzlarına çıkarak kule oluşturdu ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının açarak izleyicileri selamladı.

Azerbaycan-Karabağ Atlı Dans Ekibi'nin gösterisi sırasında tribünlerin tamamı doldu.

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