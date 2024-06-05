Bilal Erdoğan: Halkımızın Etnospor'a çok ciddi teveccühünü gördük

6. Etnospor Kültür Festivali 6 Haziran'da başlıyor. Kültür festivali 6-9 Haziran arasında Atatürk Havalimanı'nda olacak. 30 ülkeden katılımın olacağı festival 4 gün sürecek.

Peki Etnospor'da hangi aktiviteler düzenlenecek? Kimler katılacak? Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Biz Etnospor Konfederasyonu'nu 2015 yılında kurduğumuz zaman ilk önce ülkemizde nasıl tanıtılabilir ne yapabiliriz diye düşündük.

2016 yılında ilk festivalimizi yaptık. Halkımızın çok ciddi teveccühünü gördük. Bu işin ne kadar karşılık bulduğuna şahit olarak biz de şevklendik ve bu işe daha çok ağırlık vermeye başladık.

Daha sonra bugün 20 ülkede üyesi olan 100 ülkenin üzerinde katılımcıyla Dünya Göçebe Oyunları'nı ortak düzenleyici olarak hayata geçiren konfederasyonumuz bu festivali düzenlemeye devam ediyor.

MİSAFİR ÜLKENİN SPORU

Her yıl olduğu gibi bu yıl da misafir ülkenin misafir sporunu tanıtıyoruz. Bu sene Romanya'nın oyna sporunu tanıtacağız. Türkiye'de ilk defa oynanacak.

Kıraç, Mazhar Alanson, Serkan Çağrı gibi isimleri ve diğer toplulukları izlemiş olacağız.

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI

7 Ekim'den beri Filistin'e karşı İsrail'in düzenlediği soykırıma burada çocuklar temelinde ele almak gündemde tutmak istiyoruz. Filistinli misafirlerimiz olacak. Onlar hem kendi sanatlarını icra edecekler hem Gazze'deki çocukların da oynamaya hakkı olduğunu her gün yüzlerce çocuğun ölmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını orada yaşatmaya çalışacağız.

Bütün vatandaşlarımızı perşembe gününden itibaren 4 gün için Atatürk Havalimanı'ndaki festival alanımıza bekliyoruz.