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Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Şampiyonu!

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli tekvandocumuz Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kilo finalinde Yunan rakibi Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı ve şampiyon oldu. | Son dakika spor haberleri

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 19:51
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Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Şampiyonu!

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı

Başkent Belgrad'da bugün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Şampiyonada 19 yaşındaki milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kiloda yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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