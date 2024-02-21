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Halkbank - Cucine Lube Civitanova: 1-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Ülkemizi Avrupa'da Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Halkbank çeyrek final ilk maçında sahasında İtalyan ekibi Cucine Lube Civitanova'ya 3-1 mağlup oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 20:54
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Halkbank - Cucine Lube Civitanova: 1-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçında Halkbank, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Cucine Lube Civitanova'ya 21-25, 21-25, 27-25 ve 22-25'lik setler sonucu 3-1 mağlup oldu. Bu mücadelenin rövanşı, 28 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

SALON: TVF Ziraat Bankkart

HAKEMLER: Dobromir Dobrev, Peter Szabo

HALKBANK: Mert Matic, Ngapeth, Nimir, Lagumdzija, Mirza, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Perrin, Volkan Döne, Blankenau)

CUCİNE LUBE CİVİTANOVA: Adis Lagumdzija, Anzani, Nikolov, De Cecco, Chinenyeze, Yant (Thelle, Balaso, Bisotto, Diamantini)

SETLER: 21-25, 21-25, 27-25, 22-25

SÜRE: 106 dakika (24, 25, 29, 28)

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