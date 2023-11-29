Halkbank 3-2 Berlin Recycling Volleys | MAÇ SONUCU - ÖZET

Halkbank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci maçında Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımını sahasında 3-2 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Halkbank, gruptaki 3'üncü maçında 17 Ocak'ta deplasmanda Portekiz'in Sport Lisboa e Benfica takımına konuk olacak.
SALON: TVF Ziraat Bankkart
HAKEMLER: Tudor Pop (Romanya), Pawel Burkiewicz (Polonya)
HALKBANK: Perrin, Mert, Ma'a, Ngapeth, Doğukan, Nimir, Volkan (L) (Aslan, Mirza)
BERLIN RECYCLING VOLLEYS: Carle, Stalekar, Tille, Schoot, Tammemaa, Sotola, Satoshi (L) (Taht, Kessel, Krick)
SETLER: 19-25, 25-21, 19-25, 29-27, 15-10
SÜRE: 139 dakika (23′,30′,34′,35′,17′)