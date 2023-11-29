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Halkbank 3-2 Berlin Recycling Volleys | MAÇ SONUCU - ÖZET

2024 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci maçında temsilcimiz Halkbank, Alman ekibi Berlin Recycling Volleys'i 3-2 mağlup etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 21:35
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Halkbank 3-2 Berlin Recycling Volleys | MAÇ SONUCU - ÖZET

Halkbank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci maçında Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımını sahasında 3-2 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Halkbank, gruptaki 3'üncü maçında 17 Ocak'ta deplasmanda Portekiz'in Sport Lisboa e Benfica takımına konuk olacak.

SALON: TVF Ziraat Bankkart

HAKEMLER: Tudor Pop (Romanya), Pawel Burkiewicz (Polonya)

HALKBANK: Perrin, Mert, Ma'a, Ngapeth, Doğukan, Nimir, Volkan (L) (Aslan, Mirza)

BERLIN RECYCLING VOLLEYS: Carle, Stalekar, Tille, Schoot, Tammemaa, Sotola, Satoshi (L) (Taht, Kessel, Krick)

SETLER: 19-25, 25-21, 19-25, 29-27, 15-10

SÜRE: 139 dakika (23′,30′,34′,35′,17′)

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