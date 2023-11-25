Gençlik ve Spor Bakanı Rize'de Spor Turizmi Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Bak "Spor yatırımlarında ve tesisleşmede devrim niteliğindeki başarımız, prestijli uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmamız, Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye aynı anda dört mevsimin yaşandığı, kış sporlarından yaz sporlarına elverişli doğasıyla, üst düzey tesis altyapısıyla adeta bir spor turizm ülkesidir" dedi.

"SPORDA PAYIMIZ ARTACAK"

Bakan Osman Aşkın Bak şöyle konuştu: "Türkiye, spor tesisleri, altyapı yatırımları, pek çok organizasyonla herkesin gelmek istediği, ulaşımın kolay olduğu bir destinasyon. Ülkemizin spor turizminden alacağı çok büyük pay var. Türkiye Yüzyılı, sporun yüzyılı olacak anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu toprakların evladı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemiz sporda, teknolojide, savunma sanayisinde başta olmak üzere geleceğe emin adımlarla yürüyecektir"

"EVİMİZDE OLACAĞIZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'daki EURO 2024'ün kendileri için avantaj olduğunu söyledi. Bakan Bak "Grubumuzda 1. olarak Almanya'daki organizasyona katılma hakkı elde ettik. Orada evimizde oynuyormuş gibi mücadele edeceğiz" dedi.