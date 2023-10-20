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Boğaz'da yat heyecanı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Boğaz'da yat heyecanı
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan organizasyonda bu yıl 100. Yıl Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşanacak. 27 Ekim'de "Şamandıra Yarışları"yla başlayacak yarış 28 Ekim'de ise İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek. Yarışmacılar, 100. Yıl Cumhuriyet Kupası için İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda yarışacak. 29 Ekim'de ise coğrafi yarışlar düzenlenecek. Öte yandan organizasyon için düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, barış ve adalete her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde yarışlarda dostluk, eşitlik, barış ve adalet mesajları verileceğini söyledi. DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu da" "Türkiye'nin adının dünyaya duyurulması adına bu yarış çok önemli" ifadesini kullandı.
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