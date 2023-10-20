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Boğaz'da yat heyecanı
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
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