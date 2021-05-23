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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ampute şampiyonu 'a tebrik telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonu olan 'nı telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 20:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Belediyespor'a tebrik telefonu!

heyecanı Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'te yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı 'nun açılışını yaptığı organizasyon, birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Ampute Şampiyonları Lig finalinde ise ile Polonya'nın takımı karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan zorlu maçı (2) ve Kudrat'ın golleriyle 3-1 kazanan Şahinbey Ampute tarihinde ilk kez şampiyonu oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Şahinbey Belediye Ampute takımının tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da tebrik telefonu geldi. Şampiyonluğun ardından Şahinbey Belediye Başkanı 'nu telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu ile tüm Gazianteplileri şampiyonluktan ötürü tebrik etti.

"ŞAHİNBEY AMPUTE TAKIMINI TEBRİK EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, "'nı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum. İnşallah kısa sürede ayarlayarak şampiyonları misafir edelim. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TAHMAZOĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise kendilerini tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başarıyı ve kupayı Türk milleti ile Filistin halkına armağan ettiklerini ifade etti. Şampiyonluk için çok çaba sarf ettiklerini belirten Tahmazoğlu, olarak 'nda da şampiyon olmak istediklerini buna yönelik çalışmalarına ara vermeden başardıklarını söyledi.

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