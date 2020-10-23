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Boğaz renklenecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu sene ilk kez düzenlenecek olan , 'nda start alacak ve 4 gün sürecek. Dünyanın dört bir yanından gelecek yelkenli teknelerin 'nda şampiyonluk için yarışacağı organizasyonda 5 yarış gerçekleştirilecek.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 23:34 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Boğaz renklenecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu sene ilk kez düzenlenecek olan , 'nda start alacak ve 4 gün sürecek. Dünyanın dört bir yanından gelecek yelkenli teknelerin 'nda şampiyonluk için yarışacağı organizasyonda 5 yarış gerçekleştirilecek.

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, biri üst klasman biri de klasman yardımcı hakem olmak üzere iki kişinin kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. İki hakem karantina altına alındı.

Brezilya Paulista Kadınlar Kupası 1. turunda, deplasmanda Taboao'yu 29-0 mağlup etti. İlk yarıya 17 gol sığdıran Sao Paulo'da Kamilla tam 6 gol ağlara yolladı.

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