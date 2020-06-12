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12 Haziran 2020, Cuma
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'e corona virüsü engeli! 3 yarış...

Formula 1'e corona virüsü engeli! 3 yarış...

'e corona virüsü (koronavirüs) engeli... Yapılan resmi açıklamaya göre Japonya, Singapur ve Azerbaycan ayaklarının iptal edildi.

'in internet sitesinde yer alan açıklamada, coronavirüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle Japonya, Singapur ve Azerbaycan ayaklarının iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan ve Singapur'daki yarışların caddelerde yapılması, hazırlıkların zaman alması ve hava şartlarıyla ilgili zorluklar, Japonya'da ise devam eden seyahat kısıtlamaları gibi nedenlerin iptal kararında etkili olduğu ifade edildi.


Formula 1'de sezonun ilk 8 yarışının yer aldığı takvim ay başında açıklanmıştı. İlk sekiz yarışa Avusturya (5 ve 12 Temmuz), Macaristan (19 Temmuz), Büyük Britanya (2 ve 9 Ağustos), İspanya (16 Ağustos), Belçika (30 Ağustos) ve İtalya (6 Eylül) ev sahipliği yapacak.

  1. 12.06.2020
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