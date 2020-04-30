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30 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika: 2021 ertelendi

Son dakika: 2021 Para Atletizm Dünya Şampiyonası ertelendi

Son dakika haberleri... 2021 yılında 'nın Kobe şehrinde yapılması planlanan , 2022'ye ertelendi.

2021 yılında 'nın Kobe şehrinde yapılması planlanan , 2022'ye ertelendi.

Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) internet sitesinde yer alan açıklamada, Kobe'de gerçekleştirilecek Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nın 26 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, erteleme sebebinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenmesi olduğu belirtildi.

  1. 30.04.2020
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