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23 Mart 2020, Pazartesi
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ve 'nden corona virüsü için ortak proje! ...

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüsü için ortak proje! Emre Belözoğlu...

ve (WHO), corona virüsü salgını sebebiyle ortak bir proje başlattı. Bu bağlamda 'den 'nun da bulunduğu, birçok futbolcu ve spor adamının virüse karşı alınması gereken tedbirleri anlattığı bir video yayınlandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse dikkat çekme amacıyla ve WHO'dan ortak bir proje geldi.

'den 'nun da içinde yer aldığı futbolcular ve spor adamları çektikleri videolarla, virüsten korunmak amacıyla herkesin el yıkama, öksürürken ağzı kapama, yüze dokunmama, fiziksel mesafeyi koruma ve evde kalma uyarılarına uyması çağrısında bulundu.

FIFA ve 'nün ortaklaşa hazırladığı videoda yer alan isimler şu şekilde:

"Sami El Jaber, Alisson Becker, Emre Belözoğlu, Jared Borgetti, , Iker Casillas, Sunil Chhetri, Youri Djorkaeff, Han Duan, Samuel Eto'o, , Laura Georges, Valeri Karpin, , , Gary Lineker, Carli Lloyd, , Mido, Michael Owen, Ji-sung Park, , Celia Sasic, Asako Takakura, , Juan Sebastin Veron, Sun Wen, "

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje
  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 22:05
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