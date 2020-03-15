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15 Mart 2020, Pazar
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Milliler 4'de 4 yaptı

Milliler 4'de 4 yaptı

'nin başkenti 'da devam eden kota müsabakaları ikinci gününde ringe çıkan 4 sporcumuz rakiplerini mağlup etti.

kota müsabakalarında ringe çıkan 4 milli sporcu da üst tura çıktı.

Kadınlar 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Finlandiyalı rakibi Elina Orvokki Gustaffson'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 57 kiloda ringe çıkan Aycan Güldağı, İspanyol rakibi Jenifer Fernandez Romero'yu mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Erkekler 91 kiloda ringe çıkan Mücahit İlyas, Azeri rakibi Rauf Rahimov'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Erkekler 63 kiloda ringe çıkan , Alman rakibi Kastriot Sopa'yı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

  1. 15.03.2020
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