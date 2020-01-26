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26 Ocak 2020, Pazar
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Tuğçe bronz getirdi

Tuğçe bronz getirdi

Milli judocu , 'de bronz mad alya kazandı.

Milli judocu , 'de bronz mad alya kazandı. İtalyan Milani'yi ipponla yendikten sonra bronz madalya için tatamiye çıkan Tuğçe, Sırp rakibi Nikolic'i altın skorda Waza-ari puanıyla mağlup ederek, 3.'lük kürsüsüne çıktı.
  1. 26.1.2020
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