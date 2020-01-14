"Cumhurbaşkanımızın vizyonu önemli bir ilham kaynağı" - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri "Cumhurbaşkanımızın vizyonu önemli bir ilham kaynağı"

" vizyonu önemli bir ilham kaynağı"

"Cumhurbaşkanımızın vizyonu önemli bir ilham kaynağı"

Avrupa'nın en modern tesislerine sahip olduğumuzun altını çizen , Cumhurbaşkanı 'a da teşekkürlerini iletti.

Avrupa'nın en modern tesislerine sahip olduğumuzun altını çizen , Cumhurbaşkanı 'a da teşekkürlerini iletti. Spor camiasının yükselen bir ivmeye sahip olduğunu belirten Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığı döneminden beri spora önem veriyor. üstün gayretleriyle 'Spor Tesisleri Devrimi' gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu vizyon çerçevesinde yapılan çalışmalarla ülkemizin 4 bir yanında tesis eksiklerimizi tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu bizlere çok önemli bir ilham kaynağı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yarınların pek çok alandaki sportif başarısını hep birlikte gerçekleştireceğiz" sözlerini sarfetti.

  1. 14.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Cumhurbaşkanımızın vizyonu önemli bir ilham kaynağı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN