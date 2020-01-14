"Cumhurbaşkanımızın vizyonu önemli bir ilham kaynağı"
Avrupa'nın en modern tesislerine sahip olduğumuzun altını çizen Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.
Avrupa'nın en modern tesislerine sahip olduğumuzun altını çizen Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti. Spor camiasının yükselen bir ivmeye sahip olduğunu belirten Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığı döneminden beri spora önem veriyor. Cumhurbaşkanımızın üstün gayretleriyle 'Spor Tesisleri Devrimi' gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu vizyon çerçevesinde yapılan çalışmalarla ülkemizin 4 bir yanında tesis eksiklerimizi tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu bizlere çok önemli bir ilham kaynağı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yarınların pek çok alandaki sportif başarısını hep birlikte gerçekleştireceğiz" sözlerini sarfetti.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
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gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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