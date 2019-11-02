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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Avrupa şampiyonu!

İrem Yaman Avrupa şampiyonu!

İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda milli sporcumuz , İngiliz rakibini 22-9 mağlup ederek oldu.

Tekvandoda İtalya'da düzenlenen 'nda milli sporcu , altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bari şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda İrem Yaman, son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaştı.

Rakibini 22-9 mağlup eden milli sporcu, altın madalya kazandı.

  1. 02.11.2019
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