İrem Yaman Avrupa şampiyonu!
İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda milli sporcumuz İrem Yaman, İngiliz rakibini 22-9 mağlup ederek şampiyon oldu.
Tekvandoda İtalya'da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bari şehrinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 57 kiloda İrem Yaman, son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaştı.
Rakibini 22-9 mağlup eden milli sporcu, altın madalya kazandı.
- 02.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
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Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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