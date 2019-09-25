Bakan Kasapoğlu’ndan Dilara Uralp’a tebrik - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Bakan Kasapoğlu’ndan Dilara Uralp’a tebrik

’ndan ’a tebrik

Bakan Kasapoğlu’ndan Dilara Uralp’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nın ikinci gününde alınan sonuçlarla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılması kesinleşen 'ı tebrik etti.

, 'nda altın-gümüş grupların ayrılmasıyla Oyunları için kota aldı. 'da Garda Gölü'nde devam eden RS:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde alınan sonuçlarla Dilara Uralp'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılması kesinleşti. Gün sonunda altın-gümüş grupların ayrılması ile Dilara Uralp, Tokyo 2020 vizesini elde etti.

mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İtalya'da devam eden S:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda göstermiş olduğu üstün performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı garantileyen milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Bu kıymetli başarısından dolayı Dilara Uralp'ı kutluyor, başarısında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

  1. 26.09.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Kasapoğlu’ndan Dilara Uralp’a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN