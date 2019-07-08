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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Satranç şampiyonu

Canalp Cansun Türkiye Satranç şampiyonu

Kulübü Satranç sporcusu , Gençler Satranç Şampiyonu oldu. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Gençler İstanbul’da tamamlandı.

Kulübü Satranç sporcusu , Gençler Satranç Şampiyonu oldu.
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Gençler İstanbul'da tamamlandı. 34 ilden en iyi 188 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Canalp Cansun elde ettiği 7 galibiyet, 2 beraberlik ile 8 puanın sahibi olarak Gençler Türkiye Satranç Şampiyonu oldu. Turnuvayı 6,5 puanla tamamlayan Büyükşehirli diğer sporcular Selcan Ayberk Aydoğdu ve Göktürk Kağan Kılıç ise dokuzunculuğu paylaşarak ödül almaya hak kazandılar.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
Turnuvayı yenilgisiz tamamlayan Canalp Cansun, kasım ayında yapılacak Türkiye Satranç Şampiyonası Finali'nde yarışacak 12 isim arasına girmeyi başardı. Cansun ayrıca ekim ayında 'ın başkenti 'de düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

  1. 08.07.2019
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