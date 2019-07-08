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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Aktüel haberler (08.07.2019)

Aktüel haberler (08.07.2019)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...

METE GAZOZ'DAN ALTIN
Milli okçumuz , 'nın 4. ayağında erkekler klasik yayda kazandı. 'nın başkenti 'deki organizasyonda Gazoz, finalde Güney Koreli Bae Jaehyeon ile karşılaştı. Milli sporcumuz, rakibini 6-0 mağlup ederek geçen yol olduğu gibi yine altın madalyayı kazandı.

ŞAMPİYON ABD
FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nı ABD, finalde 'yı 2-0 yenerek Almanya'dan sonra üst üste 2. kez kazanmayı başardı. ABD kupaya, 2. yarıda bulduğu gollerle uzandı. Şampiyonluk; 61'de Rapinoe, 69'da Lavelle'in golleriyle geldi.

'RAHMETLİ BABAM İÇİN'
Başpehlivan , Kırkpınar'da sadece kemer mücadelesi değil, onur ve gurur mücadelesi de verdiğini belirtti. Gürbüz, "Bu kemeri rahmetli babam için aldım. Zor, dar yollardan, karanlıktan çıktık da geldik. Tüm ekibime, sevenlerimize, herkese bu kemeri armağan ediyorum ama özellikle de babamın ruhuna" dedi.

661 BİN TL'YE AĞA OLDU
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gelecek yıl güreş ağalığını yine Trabzonlu kazandı. Belediye Başkanı ihaleyi 222 bin lirayla açtı. Seyfettin Selim ağalık bedelini 661 bin liraya kadar yükseltti ve yeniden kazandı.

SÜRPRİZ ŞAMPİYON
Güreşlerde küçük boyda Antalyalı Osman Kan, sakat çıktığı finali kazandı. Önceki gün ayağı çıkan Kan, ayağı sargılı finalde er meydanındaki yerini aldı. Kan, Bursalı Orçun Kumaş'ı zaman zaman acı çektiği finalde yenmeyi başardı.

SARI FIRTINA ERKEN ELENDİ
'nın 'sarı fırtına' lakaplı 2013 ve 2017 yılları Kırkpınar birincisi , çeyrek finalde elendi. Balaban, müsabakasının puanlama bölümünde rakibi Hamza Köseoğlu'na sürpriz bir şekilde yenilerek, Kırkpınar'a veda etti.

  1. 8.7.2019
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