Aktüel haberler (08.07.2019)

METE GAZOZ'DAN ALTIN

Milli okçumuz Mete Gazoz, Dünya Kupası'nın 4. ayağında erkekler klasik yayda altın madalya kazandı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki organizasyonda Gazoz, finalde Güney Koreli Bae Jaehyeon ile karşılaştı. Milli sporcumuz, rakibini 6-0 mağlup ederek geçen yol olduğu gibi yine altın madalyayı kazandı.

ŞAMPİYON ABD

FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nı ABD, finalde Hollanda'yı 2-0 yenerek Almanya'dan sonra üst üste 2. kez kazanmayı başardı. ABD kupaya, 2. yarıda bulduğu gollerle uzandı. Şampiyonluk; 61'de Rapinoe, 69'da Lavelle'in golleriyle geldi.

'RAHMETLİ BABAM İÇİN'

Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkpınar'da sadece kemer mücadelesi değil, onur ve gurur mücadelesi de verdiğini belirtti. Gürbüz, "Bu kemeri rahmetli babam için aldım. Zor, dar yollardan, karanlıktan çıktık da geldik. Tüm ekibime, sevenlerimize, herkese bu kemeri armağan ediyorum ama özellikle de babamın ruhuna" dedi.

661 BİN TL'YE AĞA OLDU

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gelecek yıl güreş ağalığını yine Trabzonlu Seyfettin Selim kazandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ihaleyi 222 bin lirayla açtı. Seyfettin Selim ağalık bedelini 661 bin liraya kadar yükseltti ve yeniden kazandı.

SÜRPRİZ ŞAMPİYON

Güreşlerde küçük boyda Antalyalı Osman Kan, sakat çıktığı finali kazandı. Önceki gün ayağı çıkan Kan, ayağı sargılı finalde er meydanındaki yerini aldı. Kan, Bursalı Orçun Kumaş'ı zaman zaman acı çektiği finalde yenmeyi başardı.

SARI FIRTINA ERKEN ELENDİ

Er Meydanı'nın 'sarı fırtına' lakaplı 2013 ve 2017 yılları Kırkpınar birincisi İsmail Balaban, çeyrek finalde elendi. Balaban, müsabakasının puanlama bölümünde rakibi Hamza Köseoğlu'na sürpriz bir şekilde yenilerek, Kırkpınar'a veda etti.