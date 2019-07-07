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07 Temmuz 2019, Pazar
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Mete Gazoz'dan altın madalya

Milli okçu , 'nın 4. ayağında erkekler klasik yayda kazandı.

'nın başkenti 'de düzenlenen organizasyonda milli sporcu , erkekler klasik yay finalinde Güney Koreli Bae Jaehyeon ile karşılaştı.

Mete, rakibini 6-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli okçu, geçen yıl yine Berlin'de yapılan 4. ayak yarışmalarında da elde etmişti.

  1. 07.07.2019
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