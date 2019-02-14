Olimpiyatta taekwondoda hedef en az 3 madalya
14 Şubat 2019, Perşembe
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Olimpiyatta taekwondoda hedef en az 3 madalya

Olimpiyatta taekwondoda hedef en az 3 madalya

Taekwondo , "Hedefimiz ile 'nda en yüksek katılımı sağlayıp madalya kazanmak.

Taekwondo , Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası, 4'üncü WT ile 6'ncı Uluslararası 'nın düzenlendiği 'da taekwondo şöleni yaşandığını anlattı. Üç uluslararası organizasyonu Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirmenin Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun başarı göstergesi olduğunu vurgulayan Şahin, 400 sporcunun katıldığı Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası'na 4'er altın ile gümüş, 6 bronz madalya kazanan sporcuların olimpiyat oyunları için önemli puanlar kazandığını söyledi.

4'üncü WT Başkanlık Kupası'nın Avrupa Şampiyonası'na ekstra puan ve kota kazandırmasından dolayı sporcular açısından önemine değinen Şahin, Türk sporcuların Başkanlık Kupası'nda 16'sı altın 54 madalya kazandığını belirtti. Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda da sporcuların müsabaka tecrübesi kazandığını dile getiren Şahin, şampiyonada ilk 16'ya girecek sporcuların seçileceğini söyledi. Şahin, uluslararası müsabakaların, sporcuların tecrübe kazanması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Mayıs ayında yapılacak Dünya Taekwondo Şampiyonası'na hazırlık sürecinde milli sporcuların 5 önemli turnuvada mücadele edeceğini anlatan Şahin, "Dünya şampiyonasında sporcularımız olimpiyat için puanlar kazanacak. Hedefimiz ile 'nda en yüksek katılımı sağlayıp madalya kazanmak. Dünya şampiyonasına 16 sporcu ile katılacağız. Dünya şampiyonasında en az 4 altın madalya hedefimiz var. Olimpiyata katılmak çok zor, hedeflediğimiz madalya sayısı en az 3. Rengi her şekilde olabilir" dedi.

  1. 14.2.2019 11:10
  2. Güncelleme: 14.2.2019 12:24
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