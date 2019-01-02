Genç Milli Takım Finlandiya seferine çıktı

Dünya Gençler Curling Şampiyonası 3 - 10 Ocak 2019 tarihleri arasında Finlandiya'nın Lohja şehrinde yapılacak. Şampiyonada ülkemizi temsil edecek olan Genç Milli Takımımız, Finlandiya'ya uçtu. Ay-yıldızlı kafile şampiyonluk parolası ile Finlandiya'ya giderken, sporcular ve teknik heyet, tarih yazarak Türkiye'ye döneceklerini söyledi Kafile Başkanlığını Güngör Şenses'in yaptığı Ay-yıldızlı ekipte Dursun Kurtoğlu da yönetici olarak yer aldı. Antrenör olarak da Ahmet Çelik ile Sadık Topaloğlu görev yapacak.

Türkiye Genç Milli Curling takımının Dünya Şampiyonasına katılacak kafilesi şu isimlerden oluştu:

"Kafile Başkanı: Güngör Şenses, Milli Takımlar İdarecisi : Dursun Kurtoğlu, Antrenörler Ahmet Çelik, Sadık Toplaoğlu, Kadın Genç Takım: Mihriban Polat, Şeyda Barış, Kader Macit, Hilal Nevruz, Elanur Parlayanyıldız Erkek Genç Takım: Oğuzhan Karakurt, M. Haydar Demirel, Mahsun Çelebi, M. Enes Çağlayan, Tunç Esenboğa"

Kafile Başkanlığını Güngör Şenses'in yaptığı Genç Milli Curling Takımını Finlandiya'ya Curling Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Çelebi uğurladı. Federasyon başkanı Kenan Şebin'in de başarı dileklerini Millilere ileten Çelebi, "Sizlerden dünya çapında bir derece bekliyoruz" dedi.

Curling Federasyonu İl Temsilcisi Resul Çelebi de, milli curlingcilerin hem bayanlarda hem de erkeklerde kendilerini mahcup etmeyeceklerine inandıklarını belirterek, Ay-yıldızlıların tarih yazarak Türkiye'ye döneceklerine inandıklarını söyledi.