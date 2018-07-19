Şampiyon engellilerden Dündar’a ziyaret
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Şampiyon engellilerden Dündar’a ziyaret

    Şampiyon engellilerden Dündar’a ziyaret

    Sağır Dilsizler Himaye ve Yardım Derneği Başkanı , İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Başkanı ve sporcular, Başkanı ’ı ziyaret etti.

    Başkanı , kendisini ziyarete gelen 2017-2018 sezonu Turkcell Sağırlar Futbol 2. Ligi A Grubu'nda şampiyon olan İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı ve yönetimi makamında ağırladı. Toplumun en özel kesimini oluşturan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak her türlü çalışmaya katkı sağlamak için büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirten Başkan Dündar, ''Ligdeki başarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Bu aşamada başarıyı elde etmekten ziyade, en güzeli bir arada olmanız. Çünkü herkes kendi günlük hayatının dışında vakit ayırarak bir araya geliyor. Spor ile birlikte dostlukların pekişmesi bizlere yansıyor. Bu, şampiyon olmaktan daha büyük bir başarı. Amatör ruhunuzu hiç kaybetmemenizi diliyor, bütün profesyonel kulüplerin örnek almasını istiyorum'' dedi.


    Dernek çalışmaları ve sportif faaliyetler hakkında bilgi veren Dernek Başkanı ise, '' ve Yardım Derneği olarak çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Ancak, bizim gibi gelir yönünden sıkıntı yaşayan derneklerin destek almadan ayakta kalabilmesi çok zor. Osmangazi Belediyesi, bu konuda temin etmiş olduğu forma ve spor malzemeleri ile şampiyon olmamıza çok ciddi destek verdi. Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.
    Ziyaret sonunda Bursa Sağır Dilsizler Himaye ve Yardım Derneği Başkanı Şener Baş ile Bursa İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Başkanı , Başkan Dündar'a plaket verdi.

    1. 19.7.2018 11:06
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