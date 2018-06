Tesadüfen başladı şimdi dünyada bileğini büken yok

Küçük yaşta geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Gökhan Seven (40), başta bilek güreşi olmak üzere çeşitli spor dallarındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Tatil için 12 yıl önce memleketi Erzurum'dan gittiği Yalova'da bilek güreşiyle tesadüfen tanıştıktan sonra bu branşa İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olarak yarışmalara katılan Seven, bu alandaki ilk uluslararası derecesini 2010 yılında ABD'deki Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyayla elde etti.

Daha sonra 5 kez dünya, 7 Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonluğu ile Türkiye Şampiyonalarında dereceler kazanan Seven'in, 7 yıldır uluslararası ve ulusal şampiyonalarda kendi kilosunda dünyada bileğini büken olmadı.

Ekim ayında Antalya'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreş Şampiyonası'nda da sağ ve sol bilekte altın madalya kazanıp başarılarını taçlandırmak isteyen Seven'in hedefi, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye ve Erzurum'u temsil edip ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek.



"Bilek güreşi ile tesadüfen tanıştım"

Gökhan Seven, yaptığı açıklamada, çocukken geçirdiği ateşli hastalık sonucu yürüme yetisini kaybettiğini ve yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürdüğünü söyledi.

Sporla hayata tutunduğunu ifade eden Seven, "2002 yılında başladığım okçuluk sporunda Türkiye çapında dereceler aldım. Yalova'ya 2006 yılında tatil için gittiğimde tesadüfen bilek güreşiyle tanıştım ve bu spora başladım." dedi.

Bilek güreşinde Türkiye'de ilk olarak 2006 yılında ikincilik kazandığını belirten Seven, şunları aktardı:

"Bilek güreşi sporunda mutlaka benden büyüklerimin fazla dereceleri vardır. Bilek güreşine başladıktan sonra 5 kez dünya, 7 kez Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonluğu kazandım. Yaklaşık 7 yıldır uluslararası ve ulusal şampiyonalarda kendi kilomda dünya çapında bileğimi büken çıkmadı. Allah nasip ederse gücümün yettiği kadar bu sporu yapıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Son olarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 25 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yapılan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp, 7. kez Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini hatırlatan Seven, bu yıl Antalya'da yapılacak Dünya Bilek Güreş Şampiyonası'nda da madalya kazanmak istediğini dile getirdi.



Yeni hedef Tokyo

Gökhan Seven, Türkiye'de yapılacak söz konusu şampiyonada her iki kolda altın madalya kazanmak istediğini vurgulayarak, "Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na çok sıkı şekilde hazırlanıyorum. En büyük hedefim ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşımızı okutmak ve altın madalya kazanmak." diye konuştu.

Engelli insanların hayatta çeşitli sorunla karşılaşabildiğini ifade eden Seven, bu sorunları avantaja çevirip çok çalışmak gerektiğini anlattı.

Seven, spor yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmediğini belirterek, "Ben hayata hiç küsmedim ve yılmadım. Sporcu yetiştirmek için açtığım salonda aynı zamanda antrenmanlarımı da yapıyorum. Her engelli için mutlaka uygun bir spor branşı vardır, evde oturacaklarına spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Yaklaşık 7 yıldır bileğimi büken çıkmadı. Bu iddiam halen devam ediyor. Rakipler güçlü, onları geçmek için haftanın 6 günü antrenman yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi sporculara destek verilmesi durumunda her ülkede ay-yıldızlı bayrağı göndere çektireceklerini vurgulayan Seven, boy ve yükseklik eşitliği sağlanması durumunda sağlıklı insanlara da kendi kilosunda meydan okuduğunu söyledi.

Seven, spor hayatında kendisini destekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Erzurum Kent Konseyi Başkanlığı ile Engelliler Meclisi Koordinatörlüğü yetkililerine teşekkür etti.