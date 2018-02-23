Pyeongchang'da doping skandalı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    'da doping skandalı

    Pyeongchang'da doping skandalı

    2018 Kış olimpiyatlarında Rus sporcu 'nın doping kullandığı ortaya çıktı.

    'nin kentindeki XXIII Kış Olimpiyatları'nda doping skandalı ortaya çıktı. Rus kızakcı 'nın anti-doping kurallarını ihlal ettiği bildirildi.

    Rusya Kazak Federasyonu, Sergeyeva'nın, doping testindeki dozun çok düşük olduğunu açıkladı. Ayrıca Spor Tahkim Mahkemesi, Olimpiyatlardaki karma çift turnuvasında bronz madalya kazanan Rus kızakcı Aleksandr Kruşelnitskide doping bulmuşlardı. Olay sonrası Kruşelnitskide'nin galibiyetleri sıfırlanırken, madalyası da elinden alınmıştı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:51
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