Pyeongchang'da doping skandalı
Pyeongchang 2018 Kış olimpiyatlarında Rus sporcu Nadejda Sergeyeva'nın doping kullandığı ortaya çıktı.
Rusya Kazak Federasyonu, Sergeyeva'nın, doping testindeki dozun çok düşük olduğunu açıkladı. Ayrıca Spor Tahkim Mahkemesi, Olimpiyatlardaki karma çift turnuvasında bronz madalya kazanan Rus kızakcı Aleksandr Kruşelnitskide doping bulmuşlardı. Olay sonrası Kruşelnitskide'nin galibiyetleri sıfırlanırken, madalyası da elinden alınmıştı.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:51
-
Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
-
Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
-
‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
Pyeongchang'da doping skandalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.