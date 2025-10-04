Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan altın madalya!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli sporcularımız Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi erkekler 10 metre havalı tüfek takım finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skor ile kazanan millilerimiz altın madalya kazandı.

İŞTE O ANLAR