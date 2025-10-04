CANLI SKOR ANA SAYFA
Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan altın madalya!

Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan altın madalya!

Milli sporcularımız Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi erkekler 10 metre havalı tüfek takım finalinde Almanya'yı 2-0 yenerek altın madalya kazandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 17:24
Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan altın madalya!

Milli sporcularımız Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi erkekler 10 metre havalı tüfek takım finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skor ile kazanan millilerimiz altın madalya kazandı.

İŞTE O ANLAR

