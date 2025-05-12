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Haberler Diğer Milli Takımlar Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Sena Yılmaz altın madalya kazandı

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Sena Yılmaz altın madalya kazandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Sena Yılmaz, altın madalya elde etti. | Son dakika spor haberleri

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 19:56
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Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Sena Yılmaz altın madalya kazandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Sena Yılmaz, altın madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fujairah şehrindeki şampiyonanın üçüncü günü tamamlandı.

Kızlarda 51 kiloda tatamiye çıkan Sena, ABD'den Taylor Jo Gavin'i yenerek dünya şampiyonu oldu.

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