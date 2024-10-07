U20 Milli Takımı'mız, Portekiz maçı hazırlıklarına başladı!

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, iki grup halinde yapılan dinamik ısınma ile başladı. Ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yapan U20 Milliler, duran top ve kanatlardan orta çalışması ile antrenmanı tamamladı. U20 Milli Takımımız, yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek. Ay-yıldızlılar 10 Ekim Perşembe saat 19.00'da Ümraniye Stadyumu'nda Portekiz'i konuk edecek.

ADAY KADRODA DEĞİŞİKLİK

U20 Milli Takımının aday kadrosuna Manisa FK forması giyen Efe Taylan Altunkara dahil edildi. Engin Poyraz Efe Yıldırım ise Ümit Milli Takımının kadrosuna geçiş yaptı.

U20 Milli Takımının Portekiz maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Deniz Ertaş (Konyaspor), Mert Furkan Bayram (Corendon Alanyaspor)

Defans: Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Emirhan Başyiğit (Sivasspor), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Yiğit Fidan (Fatih Karagümrük), Furkan Demir (TSV Hartberg), Umut Erdem (Manisa Futbol Kulübü), Berkay Yılmaz (1. FC Nürnberg)

Orta Saha: Yusuf Sertkaya (Bodrum FK), Burak Gültekin (Altınordu), Baran Ali Gezek (Kayserispor), Emir Bars (PSV Eindhoven), Eren Öztürk (VSG Altglienicke), Furkan Yöntem (Altınordu), Mehmet Eray Özbek (Kayserispor), Arda Süne (1. FC Köln), Ahmet Karademir (Isparta 32 Spor), Sami Satılmış (Altınordu), Efe Taylan Altunkara (Manisa FK)

Forvet: Abdul Halim Eroğlu (TSG Balingen), İlkan Sever (Altınordu), Fırat Alpsoy (1. FC Düren)