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Ampute Milli Futbol Takımı İsrail maçı öncesi Gazze’ye destek pozu verdi!

Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Ampute Futbol Şampiyonası’nda oynanacak İsrail maçı öncesi, koltuk değnekleriyle yazılan Gazze yazısının önünde destek pozu verdi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 18:57
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Ampute Milli Futbol Takımı İsrail maçı öncesi Gazze’ye destek pozu verdi!

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenecek olan 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda hedefini şampiyonluk olarak belirledi. 1-8 Haziran'da Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenecek Ampute Futbol Şampiyonası'na katılacak milli takım, son Avrupa ve Dünya şampiyonu ünvanıyla sahada olacak. Milliler turnuvadaki ilk maçında İsrail ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi milli takım oyuncuları, koltuk değnekleriyle yazdıkları Gazze yazısının önünde beraber poz vererek, Gazze'ye olan desteğini gösterdi.

Daha önce İsrail maçı için isminin açıklanmasını istemeyen Türk iş insanından da prim desteği gelmiş, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alparslan Erkoç da, "Milli takımımızda gazi bir hocamız ve birkaç sporcumuz var. O yüzden maneviyatı yüksek bir takımız. Rakip de İsrail olunca kahraman milletimizin ilgi ve alakası özellikle bu maça çok fazla. Milletimize İsrail galibiyetini de Avrupa şampiyonluğunu da yaşatmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

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