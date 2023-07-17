Tarihi zafer

A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazmaya devam ediyor... FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden ayyıldızlılar, yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi. Filenin Sultanları blok sayılarıyla başladığı karşılaşmada ABD'ye üst üste mola aldırdı. Geri dönüşe şans tanımayan milliler ilk seti 25-21 kazandı. 2. sette daha üstün bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, 25-14'lük sonuçla durumu 2-0'a getirmeyi başardı.

BİR İLK OLACAK

ABD'nin 26-24 kazandığı üçüncü set sonrası nefes kesen bir dördüncü set oynandı. Türkiye, karşılıklı üst üste maç sayılarının atıldığı seti 27-25 kazanarak ABD'yi 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Tarihi bir zafer elde eden ay-yıldızlılar, finalde Çin'in rakibi oldu. Ay-yıldızlı ekip, 2018'in ardından ikinci kez finale yükselerek şampiyonluğa çok yaklaştı. 2018'de final maçında ABD'ye 3-2 mağlup olan milliler, bu kez kazanarak bir ilki yaşamayı hedefliyor.

VARGAS'TAN DEV KATKI

ABD karşısında son derece etkili bir oyun ortaya koyan Melissa Vargas, 23 sayıyla en skorer isim oldu. 23 yaşındaki pasör çaprazı, maç sonunda mutluluk gözyaşlarına engel olamadı. MVP'nin favorisi konumunda olan Vargas dışında Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da ön plana çıktı. Muhteşem ikili 14'er sayılık katkısıyla zaferi getirdi.

DÜNYA 2.SİYİZ!

Dünya sıralamasında adım adım zirveye yürüyen ay-yıldızlı ekip, 1. sırada bulunan ABD'yi devirdi. Milli takım, ayrıca 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi. İtalya'yı geride bırakan Sultanlar'ın önünde artık tek hedef var. 375 puanlı ABD'yi geçerek zirveye yerleşmek...

SANTARELLI: YENİ BAŞLIYORUZ

A Milli Voleybol Takımının başantrenörü Daniele Santarelli, ABD galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. 'Henüz tarih yazmadık' ifadesini kullanan İtalyan çalıştırıcı, "Bu, uzun ve güzel bir yolculuğun başlangıcı. İyi işler yapıyoruz ala henüz bitmiş bir şey yok" dedi. Çin'i de yenmek istediklerini belirten Santarelli, "Biz bu finali kazanmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Umarım başarırız" diye konuştu. Guidetti'nin yerine göreve gelen Santarelli, oyuncularla kısa sürede kurduğu etkili iletişimle başarıyı yakaladı.