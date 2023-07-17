Genç milliler Balkan 3.sü

19 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Romanya'yı 25-17, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek Balkan üçüncüsü oldu. Final karşılaşmasının ardından yapılan törende, Milli Takımımızdan Selim Yıldız, turnuvanın en iyi orta oyuncusu olarak rüya takıma seçildi.
19 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Romanya'yı 25-17, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek Balkan üçüncüsü oldu. Final karşılaşmasının ardından yapılan törende, Milli Takımımızdan Selim Yıldız, turnuvanın en iyi orta oyuncusu olarak rüya takıma seçildi.