Haberler Diğer Milli Takımlar Genç milliler Balkan 3.sü

Genç milliler Balkan 3.sü

19 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Romanya'yı 25-17, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek Balkan üçüncüsü oldu. Final karşılaşmasının ardından yapılan törende, Milli Takımımızdan Selim Yıldız, turnuvanın en iyi orta oyuncusu olarak rüya takıma seçildi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Genç milliler Balkan 3.sü
19 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Romanya'yı 25-17, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek Balkan üçüncüsü oldu. Final karşılaşmasının ardından yapılan törende, Milli Takımımızdan Selim Yıldız, turnuvanın en iyi orta oyuncusu olarak rüya takıma seçildi.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ve Fenerbahçe dünya yıldızında resmen sona geldi! İşte Kanarya'nın yeni prensi...
Oğulcan Engin ve İlayda Alişan Kenan Doğulu konserinde aşklarını gözler önüne serdi!
F.Bahçe'de Livakovic çılgınlığı!
G.Saray'ın Kerem inadı! Teklif edilen rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye U23 Atletizm Takımı'ndan büyük başarı!
Tarihi zafer
Deprem son dakika! 17 Temmuz deprem mi oldu?
2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! 03:37
Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye! 03:15
Çin - Türkiye | CANLI Çin - Türkiye | CANLI 00:51
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! 00:47
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! 00:39
Adil Rizespor'da Adil Rizespor'da 00:22
Daha Eski
Kamp Bolu’da Kamp Bolu’da 00:19
Tanque yine iddialı Tanque yine iddialı 00:18
Ada'ya çıkarma Ada'ya çıkarma 00:15
Pendik’e Arjantinli kaleci Pendik’e Arjantinli kaleci 00:10
Antalyaspor’a Polonyalı golcü Antalyaspor’a Polonyalı golcü 00:08
Tuncer Duhan K.Paşa’da Tuncer Duhan K.Paşa’da 00:06