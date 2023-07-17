Yeni hikaye yazdık

A Milli Kadın Voleybol Takımının yıldız isimlerinden Zehra Güneş, ABD galibiyetinin ardından çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'yle saat farkına rağmen önemli bir destek aldıklarını belirten Zehra, "Bir sürü mesaj aldım. Herkese bizi desteklediği için teşekkür ederim. Onlara her zaman ihtiyacımız var. Biz buraya yeni bir hikaye yazmaya geldik. İlk adımını gerçekleştirdik. Umarım devamını da getireceğiz" dedi. Zehra performansıyla ilgili ise, "Orta oyuncu olarak servis karşılamayınca blok yapmak zorundasın. Böylece oyunda kalmak zor oluyor. Santarelli, bizi çok iyi motive ediyor. Çok iyi defans yaptığımızı düşünüyorum. Blok konusunda da başarılı olduk ve ABD'yi mağlup ettik" diye konuştu.
A Milli Kadın Voleybol Takımının yıldız isimlerinden Zehra Güneş, ABD galibiyetinin ardından çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'yle saat farkına rağmen önemli bir destek aldıklarını belirten Zehra, "Bir sürü mesaj aldım. Herkese bizi desteklediği için teşekkür ederim. Onlara her zaman ihtiyacımız var. Biz buraya yeni bir hikaye yazmaya geldik. İlk adımını gerçekleştirdik. Umarım devamını da getireceğiz" dedi. Zehra performansıyla ilgili ise, "Orta oyuncu olarak servis karşılamayınca blok yapmak zorundasın. Böylece oyunda kalmak zor oluyor. Santarelli, bizi çok iyi motive ediyor. Çok iyi defans yaptığımızı düşünüyorum. Blok konusunda da başarılı olduk ve ABD'yi mağlup ettik" diye konuştu.