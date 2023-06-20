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Sırada Çekya var

Altın Lig’de grubunu lider bitirerek 24-25 Haziran’da Hırvatistan’da yapılacak Dörtlü Final’e kalan Filenin Efeleri’nin rakibi Çekya oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 06:50
Sırada Çekya var
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalindeki rakibi Çekya oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filenin Efeleri Dörtlü Final müsabakalarını 24-25 Haziran Hırvatistan'ın Zadar şehrinde oynayacak. Milli takım; Hırvatistan, Çekya ve Ukrayna'nın yer alacağı Dörtlü Final'de, finale yükselmesi halinde FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak. Ay-yıldızlılar, Portekiz, Romanya ve Danimarka'nın olduğu Altın Lig Grubu'nda 6 maçta 5 galibiyetle zirveye oturarak Dörtlü Final'e kalmayı hak etmişti.
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