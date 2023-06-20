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Bekle bizi Avrupa

Türkiye, 21 Haziran'daki 3. Avrupa Oyunları'na 193 sporcuyla en yüksek katılımını yapacak. Ay yıldızlılar 19 branşta yarışacak.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 06:50
Bekle bizi Avrupa
Türkiye, 3. Avrupa Oyunları'na toplam 193 sporcuyla organizasyon tarihindeki en yüksek katılımını sağlayacak. Polonya'da 21 Haziran- 2 Temmuz'da düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye adına 103 kadın, 90 erkek sporcu yarışacak. Oyunların ilk kez 2015'te düzenlendiği Azerbaycan'da Türkiye'yi 81'i kadın, 109'u erkek olmak üzere 190 sporcu temsil etmişti. 2019'da Belarus'taki oyunlarda ise Türkiye'nin sporcu sayısı 44'ü kadın, 66'sı erkek, toplam 110 olmuştu. Türkiye, 3. Avrupa Oyunları'nda 19 branşta temsil edilecek. Sporcular; atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, eskrim, judo, kano, karate, kayakla atlama, kick boks, masa tenisi, modern pentatlon, muaythai, okçuluk, 7'li ragbi, artistik yüzme, tekvando ve triatlonda yarışacak
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