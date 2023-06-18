Türkiye 3-2 Polonya (MAÇ SONUCU ÖZET) Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda!

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Krakow kentinde düzenlenen Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde üçüncü ve son maçlar sona erdi.

Teknik Direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ampute Futbol A Milli Takımı, üçüncü maçında Polonya'yı Fatih Şentürk, Savaş Kaya ve Muhammet Yeğen'in golleriyle 3-2 yendi.

Türkiye ilk maçında İngiltere'ye 1-0 mağlup olmuş, ikinci maçında ise İspanya'yı 4-0 yenmişti.

Milliler bu sonuçla 2024 yılında Fransa'da düzenlenecek olan Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na seri başı olarak katılmaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknik Direktör İsmail Temiz, millileri gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti.

İyi bir futbol ortaya koyduklarını anlatan Temiz, "Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda seri başı olmayı garantiledik. Burada ilk defa milli formayı giyen kardeşlerimiz var, eski yeni tüm sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptı. 2024 yılı içerisinde kazanmamız gereken bir Avrupa Şampiyonası var. Bu süreci iyi değerlendirerek kupayı 3 .kez halkımıza armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.