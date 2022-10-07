TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Özbekistan Ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ampute Milli Takım maçı canlı izle

TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN AMPUTE MİLLİ TAKIM MAÇI CANLI İZLE 📺 | Bu yıl 17.'si düzenlenen Dünya Ampute Kupası'nın çeyrek finalinde eşleştiği Fas'ı 4-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdıran Ampute Milli Futbol Takımımız, Özbekistan ile karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlıların maçını canlı takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Türkiye - Özbekistan ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

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TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN AMPUTE FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ampute Milli Takımımız 7 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Özbekistan ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta yapılacak heyecan dolu karşılaşma TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız'dan naklen canlı yayınlanacak.

Son 16 Turu'nda Meksika'yı geçen Milliler, grup maçlarında Fransa'ya 3-0, Liberya'ya 5-0 üstünlük sağlarken, son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Çeyrek finaldeki rakibimiz Fas ise D Grubu'nda İrlanda'yı 6-0 yenerken, Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu. Fas gruptaki son maçında İran'la 0-0 berabere kalarak, en iyi üçüncüler klasmanından son 16 Turu biletini aldı.

Gerçekleşen çeyrek finalde Ay Yıldızlılar Fas'ı 4-1 mağlup ederek yarı finalde Özbekistan ile karşılaşmaya hak kazandı. Millilere yarı finali getiren golleri 11. ve 28. dakikalarda Rahmi Özcan, 33 ve 50. dakikalarda ise Kemal Güleş kaydetti.

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