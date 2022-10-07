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TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Özbekistan Ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ampute Milli Takım maçı canlı izle

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takımımız, Fas'ı 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Final öncesi son heyecanlı karşılaşmasında ise Özbekistan ile eşleşen Ampute Milli Futbol Takımı maçını izlemek isteyenler Türkiye - Özbekistan Ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 14:20
TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Özbekistan Ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ampute Milli Takım maçı canlı izle

TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN AMPUTE MİLLİ TAKIM MAÇI CANLI İZLE 📺 | Bu yıl 17.'si düzenlenen Dünya Ampute Kupası'nın çeyrek finalinde eşleştiği Fas'ı 4-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdıran Ampute Milli Futbol Takımımız, Özbekistan ile karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlıların maçını canlı takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Türkiye - Özbekistan ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

AMPUTE MİLLİ TAKIM MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN AMPUTE FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ampute Milli Takımımız 7 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Özbekistan ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta yapılacak heyecan dolu karşılaşma TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız'dan naklen canlı yayınlanacak.

Son 16 Turu'nda Meksika'yı geçen Milliler, grup maçlarında Fransa'ya 3-0, Liberya'ya 5-0 üstünlük sağlarken, son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Çeyrek finaldeki rakibimiz Fas ise D Grubu'nda İrlanda'yı 6-0 yenerken, Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu. Fas gruptaki son maçında İran'la 0-0 berabere kalarak, en iyi üçüncüler klasmanından son 16 Turu biletini aldı.

Gerçekleşen çeyrek finalde Ay Yıldızlılar Fas'ı 4-1 mağlup ederek yarı finalde Özbekistan ile karşılaşmaya hak kazandı. Millilere yarı finali getiren golleri 11. ve 28. dakikalarda Rahmi Özcan, 33 ve 50. dakikalarda ise Kemal Güleş kaydetti.

TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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