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SPOR HABERİ: İşte Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Son maçlar öncesinde Katar bileti almayı garantileyen ekipler belli oldu. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar direkt olarak Dünya Kupası'na katılacak. İkinci olarak tamamlayan ekipler ise play-off oynayacak. Ev sahibi Katar'ın doğrudan katılım hakkı elde ettiği turnuvada, gruplarından lider çıkmayı garantileyen Brezilya, Almanya, Danimarka, Fransa ve Belçika direkt katılım hakkını elde etti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 10:09
SPOR HABERİ: İşte Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son haftaya girilirken Katar bileti almayı garantileyen ekipler belli oldu. Ev sahibi Katar'ın doğrudan katılım hakkı elde ettiği turnuvada elemelerde liderliklerini garantileyerek Dünya Kupası'na direkt gidecek ekipler de ortaya çıktı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Katar'ın haricinde Güney Amerika elemelerinde liderliğini garantileyen Brezilya'nın yanı sıra Avrupa'da Almanya, Danimarka, Fransa ve Belçika direkt katılım hakkını elde etti.

Önümüzdeki haftadan itibaren ise Dünya Kupası'na direkt gidiş bileti alan ekipler ve play-off oynayacak ülkeler netlik kazanmış olacak.

Tüm dünyanın ilgiyle takip edeceği 2022 Dünya Kupası 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde oynanacak.

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