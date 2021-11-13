Haberler Diğer Milli Takımlar Norveç'ten kritik puan kaybı | Norveç - Letonya: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Norveç'ten kritik puan kaybı | Norveç - Letonya: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ımız sahasında Cebelitarık ile karşılaşırken, grubun bir diğer mücadelesinde Norveç ile Letonya kozlarını paylaştı. Norveç kritik karşılaşmada rakibine diş geçiremedi ve mücadele 0-0'luk beraberlikle sonuçlandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 21:54
Norveç'ten kritik puan kaybı | Norveç - Letonya: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor.

A Milli Takım'ımızında yer aldığı G Grubu 9. maçında Norveç sahasında Letonya ile karşı karşıya geldi.

Ullevaal Stadyumu'nda oynanan ve Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser'in yönettği mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

NORVEÇ VAR'A TAKILDI

Norveç'in 80. dakikada Mohamed Elyounoussiile bulduğu gol VAR'dan geri döndü. 4 dakikalık incelemenin ardından hakem ofsayt kararı verdi.

MİLLİ TAKIM'IN GERİSİNDE KALDI

Norveç zorlu karşılaşmada kritik 2 puan kaybı yaşadı ve puanını 18 yaptı.. A Milli Futbol Takımı'mız da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yenerek 18 puana yükseldi ve averajda Norveç'i geçti.

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