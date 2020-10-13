Almanya 3-3 İsviçre | (UEFA Uluslar Ligi toplu sonuçlar)

UEFA Uluslar Ligi D Grubu 4. haftasında Almanya ile İsviçre karşı karşıya geldi.
RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini Werner, Havertz ve Gnabry kaydederken, deplasman takımının sayıları Gavranovic (2) ve Freuler'den geldi.
İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR
A Ligi 4. Grup
Ukrayna 1-0 İspanya
Almanya 3-3 İsviçre
C Ligi Grup 1
Azerbaycan 0-0 Güney Kıbrıs
Karadağ 1-2 Lüksemburg
D Ligi Grup 1
Letonya 0-1 Malta
Faroe Adaları 2-0 Andorra
D Ligi Grup 2
Lihtenştayn 0-0 San Marino