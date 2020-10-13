Haberler Diğer Milli Takımlar Almanya 3-3 İsviçre | (UEFA Uluslar Ligi toplu sonuçlar)

3-3 | ( toplu sonuçlar)

D Grubu 4. haftasında , RheinEnergie Stadyumu'nda konuk ettiği ile 3-3 berabere kaldı. İşte Uluslar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 23:38 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 00:35
Almanya 3-3 İsviçre | (UEFA Uluslar Ligi toplu sonuçlar)

D Grubu 4. haftasında ile karşı karşıya geldi.

RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini Werner, Havertz ve Gnabry kaydederken, deplasman takımının sayıları Gavranovic (2) ve Freuler'den geldi.

İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR

A Ligi 4. Grup

1-0 İspanya

Almanya 3-3 İsviçre

C Ligi Grup 1

0-0 Güney Kıbrıs

Karadağ 1-2 Lüksemburg

D Ligi Grup 1

0-1 Malta

Faroe Adaları 2-0 Andorra

D Ligi Grup 2

Lihtenştayn 0-0

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