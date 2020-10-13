Haberler U21 Milli Futbol Takımı İngiltere U21 2-1 Türkiye U21 | MAÇ SONUCU

2-1 U21 | MAÇ SONUCU

Elemelerinde deplasmanda 'ye konuk oldu. Ev sahibi İngiltere mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 08:28 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 23:38
İngiltere U21 2-1 Türkiye U21 | MAÇ SONUCU

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Grup Eleme maçında U21 ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Wolverhampton'da Molineux Stadı'nda oynanan müsabakayı 2-1 kazanan İngiltere 3 puanı hanesine yazdırdı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Hüseyin Türkmen (Kendi kalesine) ve Nketiah attı. Türkiye'nin tek golü Halil Dervişoğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla İngiltere U21 takımı 22 puanla grup liderliğini sürdürürken, Ümit Milliler ise 7 puanda kalarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

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