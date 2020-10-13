İngiltere U21 2-1 Türkiye U21 | MAÇ SONUCU

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere U21 Milli Takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Wolverhampton'da Molineux Stadı'nda oynanan müsabakayı 2-1 kazanan İngiltere 3 puanı hanesine yazdırdı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Hüseyin Türkmen (Kendi kalesine) ve Nketiah attı. Türkiye'nin tek golü Halil Dervişoğlu'ndan geldi.



Bu sonuçla İngiltere U21 takımı 22 puanla grup liderliğini sürdürürken, Ümit Milliler ise 7 puanda kalarak gruptan çıkma şansını yitirdi.