Haberler Diğer Milli Takımlar Euro 2020'de play-off finalistleri belli oldu!

'de play-off finalistleri belli oldu!

Bu akşam oynanan play-off yarı final mücadelelerinde finale yükselen ekipler, , , , İzlanda, , İskoçya, ve Slovakya oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 01:17
Euro 2020'de play-off finalistleri belli oldu!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () play-off turunda 8 ülkenin milli takımı finale yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen şampiyonaya katılacak son 4 takımı belirleyecek play-off karşılaşmaları başladı.

Tek maç eleme usulü oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden , , , İzlanda, , İskoçya, ve Slovakya adını finale yazdırdı.

12 Kasım'da oynanacak Gürcistan-Kuzey Makedonya, Macaristan-İzlanda, Sırbistan-İskoçya ve Kuzey İrlanda-Slovakya maçlarından galip ayrılan takımlar EURO 2020 bileti alacak.

Play-off yarı final karşılaşmalarının sonuçları ise şöyle:

Gürcistan-Belarus: 1-0

Kuzey Makedonya-Kosova: 2-1

Norveç-Sırbistan: 1-2 (oynanmamış kabul edilen zamanda atılan golle)

İskoçya-İsrail: 5-3 (penaltılarla)

Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti: 4-2 (penaltılarla)

Bosna Hersek-Kuzey İrlanda: 3-4 (penaltılarla)

Bulgaristan-Macaristan: 1-3

İzlanda-Romanya: 2-1

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