UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta sona erdi
UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta, 9 maçla tamamlandı.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.
Avrupa futbolunun iki büyük takımının karşı karşıya geldiği A Ligi 1. Grup maçında Fransa, Almanya'yı konuk etti.
Almanya, Kroos'un 14. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 62. dakikada skoru eşitleyen Griezmann, 80. dakikada kullandığı penaltıyı da gole çevirerek Fransa'nın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
Üç maçtan bir puan çıkarabilen Almanya'nın finallere gitme şansı kalmadı.
B Ligi 1. Grup'ta konuk ettiği Çekya'yı 1-0 yenen Ukrayna ise A Ligi'ne yükseldi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas, takımının Ermenistan'a 4-0 yenildiği maçta, 57. dakikada girdiği sahayı, 90+3'üncü dakikada kırmızı kart görerek terk etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
- A Ligi
1. Grup: Fransa-Almanya: 2-1
- B Ligi
1. Grup: Ukrayna-Çekya: 1-0
4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-1
- C Ligi
3. Grup: Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-1
Norveç-Bulgaristan: 1-0
- D Ligi
1 Grup: Kazakistan-Andorra: 4-0
Letonya-Gürcistan: 0-3
4. Grup: Ermenistan-Makedonya: 4-0
Cebelitarık-Lihtenştayn: 2-1
- 17.10.2018 00:06
- Güncelleme: 17.10.2018 01:47
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 2
Yorum
Karadenizli Akbaş dahil tüm kendi çocuklarına tepki koyanlar sevinsin bu durumda sizin hesabınıza göre 3 maçta 9 puan cepte
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 3
Yorum
karadenizli Gerçek Güneş orada dururken bu benzetmeye hem gerek yok, hem de erken.Dilerim Ünal Hoca başarılı olur ve sadece kendisiyle yarışır
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Yılmaz Vural: Fatih Terim'in önünü açtım
Toplam 1
Yorum
Cetin İyi Aferin,simdi ne is tutuyorsun batım.
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