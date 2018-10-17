UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta sona erdi – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Uluslar Ligi'nde 4. hafta sona erdi

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> Uluslar Ligi'nde 4. hafta sona erdi

    Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta, 9 maçla tamamlandı.

    'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.

    Avrupa futbolunun iki büyük takımının karşı karşıya geldiği A Ligi 1. Grup maçında , 'yı konuk etti.

    , Kroos'un 14. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 62. dakikada skoru eşitleyen Griezmann, 80. dakikada kullandığı penaltıyı da gole çevirerek 'nın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

    Üç maçtan bir puan çıkarabilen 'nın finallere gitme şansı kalmadı.

    B Ligi 1. Grup'ta konuk ettiği Çekya'yı 1-0 yenen ise A Ligi'ne yükseldi.

    Öte yandan 'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas, takımının 'a 4-0 yenildiği maçta, 57. dakikada girdiği sahayı, 90+3'üncü dakikada kırmızı kart görerek terk etti.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    - A Ligi

    1. Grup: -Almanya: 2-1

    - B Ligi

    1. Grup: -Çekya: 1-0

    4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-1

    - C Ligi

    3. Grup: Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-1

    Norveç-Bulgaristan: 1-0

    - D Ligi

    1 Grup: Kazakistan-Andorra: 4-0

    Letonya-Gürcistan: 0-3

    4. Grup: -Makedonya: 4-0

    Cebelitarık-Lihtenştayn: 2-1

    1. 17.10.2018 00:06
    2. Güncelleme: 17.10.2018 01:47
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