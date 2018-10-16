Spor Gündemi (16 Ekim 2018)
Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi
Galatasaray Spor Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını ve sözleşmede 3 yıllık opsiyon maddesinin yer aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada Fatih Terim'in boş mukaveleye imza attığı ve ücretinin Türk Lirası üzerinden belirleneceği kaydedildi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli oldu!
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:
Adana Demirspor-Dersim 62 Spor
Ümraniyespor-Anagold Erzincanspor
Fatih Karagümrük A.Ş.-Afjet Afyonspor A.Ş.
Bugsaş Spor-Trabzonspor
Antalyaspor-Yomraspor
MKE Ankaragücü-Erbaaspor
Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor
Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor
Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor
Kayserispor-Pazarspor
Balıkesirspor-Pendikspor
Batman Petrolspor-Kasımpaşa
Bandırmaspor-Van Büyükşehir Belediyespor
Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor
Şile Yıldızspor-Boluspor
Nazilli Belediyespor-Osmanlı Futbol Kulübü
Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor A.Ş.
Bursaspor-1461 Trabzon
Hatayspor-Fetihespor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü
Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş.
Sarıyer-Çaykur Rizespor
Gümüşhanespor-Giresunspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demirgrup Sivasspor
Gençlerbirliği-Diyarbekir Spor
Sivasspor Belediyespor-Denizlispor
Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor
Galatasaray UEFA'ya savunmasını 5 maddede sundu:
1- CFCB'ye her adımımızda sürekli bilgi veriyoruz.
2- Devletin aldığı karar neticesinde yerli futbolcuların sözleşmelerinin TL'ye çevrilmesi için görüşmelere başladık.
3- Yabancıların maaşları konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Euro ile ödeme konusunda dünyaca ünlü bir sigorta şirketiyle görüşüyoruz.
4- Kaynak yaratma açısından çalışmalarımız devam ediyor. Kemerburgaz arazisi Sportif AŞ'nin içine katılıp, bedelli sermaye artırımı yapılacak. Ayrıca Teknokent için genel kuruldan izin aldık.
5- 78 milyon euro'luk takım yapma rahatlığına kavuştuk ama bunu kullanmadık. Acil ihtiyacımız olmasına rağmen kuralların dışına çıkmamak için forvet transferi yapmadık.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.
"Cocu kesinlikle çok büyük antrenör. PSV'de de çok büyük işler başardı. Buraya da geçmişteki büyük başarılarını tekrar yaşamak o yüzünü göstermek için geldi. Tabii ki biraz zaman gerekiyor. Çok fazla yeni oyuncu var. Kendi oyun sistemini oyunculara aşılamaya çalışıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Zamanla istediği oyun sistemini oturtacaktır. Ve bizde istediğimiz sonuçları alacağız."