Spor Gündemi (16 Ekim 2018) - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Spor Gündemi (16 Ekim 2018)

    Sporda yaşanan günün tüm gelişmeleri bu haberde
    16 Ekim 2018 Salı, 22:40:45 Güncelleme: 23:22:09
    Spor Gündemi (16 Ekim 2018)

    Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi

    Galatasaray Spor Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını ve sözleşmede 3 yıllık opsiyon maddesinin yer aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada Fatih Terim'in boş mukaveleye imza attığı ve ücretinin Türk Lirası üzerinden belirleneceği kaydedildi.

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    Spor Gündemi (16 Ekim 2018)

    Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli oldu!

    Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eşleşmeleri belli oldu.

    Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:

    Adana Demirspor-Dersim 62 Spor

    Ümraniyespor-Anagold Erzincanspor

    Fatih Karagümrük A.Ş.-Afjet Afyonspor A.Ş.

    Bugsaş Spor-Trabzonspor

    Antalyaspor-Yomraspor

    MKE Ankaragücü-Erbaaspor

    Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor

    Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor

    Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor

    Kayserispor-Pazarspor

    Balıkesirspor-Pendikspor

    Batman Petrolspor-Kasımpaşa

    Bandırmaspor-Van Büyükşehir Belediyespor

    Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor

    Şile Yıldızspor-Boluspor

    Nazilli Belediyespor-Osmanlı Futbol Kulübü

    Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor A.Ş.

    Bursaspor-1461 Trabzon

    Hatayspor-Fetihespor

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü

    Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş.

    Sarıyer-Çaykur Rizespor

    Gümüşhanespor-Giresunspor

    Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demirgrup Sivasspor

    Gençlerbirliği-Diyarbekir Spor

    Sivasspor Belediyespor-Denizlispor

    Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor

    Spor Gündemi (16 Ekim 2018)

    Şarkıcı Berkay'a fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilen Arda Turan'a kulübü Başakşehir'den 2,5 milyon TL'lik rekor bir ceza geldi.

    Spor Gündemi (16 Ekim 2018)

    Galatasaray UEFA'ya savunmasını 5 maddede sundu:

    1- CFCB'ye her adımımızda sürekli bilgi veriyoruz.

    2- Devletin aldığı karar neticesinde yerli futbolcuların sözleşmelerinin TL'ye çevrilmesi için görüşmelere başladık.

    3- Yabancıların maaşları konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Euro ile ödeme konusunda dünyaca ünlü bir sigorta şirketiyle görüşüyoruz.

    4- Kaynak yaratma açısından çalışmalarımız devam ediyor. Kemerburgaz arazisi Sportif AŞ'nin içine katılıp, bedelli sermaye artırımı yapılacak. Ayrıca Teknokent için genel kuruldan izin aldık.

    5- 78 milyon euro'luk takım yapma rahatlığına kavuştuk ama bunu kullanmadık. Acil ihtiyacımız olmasına rağmen kuralların dışına çıkmamak için forvet transferi yapmadık.

    Spor Gündemi (16 Ekim 2018)

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

    "Cocu kesinlikle çok büyük antrenör. PSV'de de çok büyük işler başardı. Buraya da geçmişteki büyük başarılarını tekrar yaşamak o yüzünü göstermek için geldi. Tabii ki biraz zaman gerekiyor. Çok fazla yeni oyuncu var. Kendi oyun sistemini oyunculara aşılamaya çalışıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Zamanla istediği oyun sistemini oturtacaktır. Ve bizde istediğimiz sonuçları alacağız."

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