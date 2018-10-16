Spor Gündemi (16 Ekim 2018)

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

"Cocu kesinlikle çok büyük antrenör. PSV'de de çok büyük işler başardı. Buraya da geçmişteki büyük başarılarını tekrar yaşamak o yüzünü göstermek için geldi. Tabii ki biraz zaman gerekiyor. Çok fazla yeni oyuncu var. Kendi oyun sistemini oyunculara aşılamaya çalışıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Zamanla istediği oyun sistemini oturtacaktır. Ve bizde istediğimiz sonuçları alacağız."