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21 Ocak 2020, Salı
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Şampiyon !

Şampiyon Türkiye!

Dünya Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan U16 Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda Tanzanya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmadan 2-2'lik sonuçla ayrılark final vizesini almıştı. Milliler finalde karşılaştığı 'ni mağlup ederek şampiyon oldu.

tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen ve Milli Takımlarının katıldığı Mercedes-Benz Ege Kupası'nda ile final oynamaya hak kazanmıştı.

U16 , finalde Kore Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek 21. Mercedes-Benz Ege Kupası'nda 1. oldu. Millilerimizin golleri 20 ve 74. dakikada Melih Bostan'ın ayağından geldi.

  1. 21.01.2020
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