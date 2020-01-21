Şampiyon Türkiye!
U16 Dünya Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan U16 Milli Takımımız Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda Tanzanya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmadan 2-2'lik sonuçla ayrılark final vizesini almıştı. Milliler finalde karşılaştığı Kore Cumhuriyeti'ni mağlup ederek şampiyon oldu.
TFF tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen ve U16 Milli Takımlarının katıldığı Mercedes-Benz Ege Kupası'nda Türkiye ile Kore Cumhuriyeti final oynamaya hak kazanmıştı.
U16 Milli Takımımız, finalde Kore Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek 21. Mercedes-Benz Ege Kupası'nda 1. oldu. Millilerimizin golleri 20 ve 74. dakikada Melih Bostan'ın ayağından geldi.
- 21.01.2020
- Galatasaraylı isim imza atmamak için direniyor! Fenerbahçe detayı...
- Fenerbahçe'nin yıldızına sakatlık şoku! Ametliyat riski...
- Fenerbahçe'den 1 transfer 4 ayrılık! Beşiktaş'a büyük çalım...
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Fatih Terim'in prensiydi...
- Beşiktaş'a golcü müjdesi! "İmzalar yakın zamanda atılabilir"
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Şampiyon Türkiye! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.