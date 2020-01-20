U16'lar finalde!
TFF tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen ve U16 Milli Takımlarının katıldığı Mercedes-Benz Ege Kupası'nda Türkiye ile Kore Cumhuriyeti final oynamaya hak kazandı.
Millilerimiz Tanzanya ile 2-2 berabere kaldı ve final vizesini aldı. Arnavutluk'u 2-0 yenen Kore Cumhuriyeti finaldeki rakibimiz oldu. Final yarın 14.30'da Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda yapılacak.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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