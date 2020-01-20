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20 Ocak 2020, Pazartesi
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'lar finalde!

U16'lar finalde!

tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen ve katıldığı Mercedes-Benz Ege Kupası'nda ile final oynamaya hak kazandı.

Millilerimiz Tanzanya ile 2-2 berabere kaldı ve final vizesini aldı. Arnavutluk'u 2-0 yenen finaldeki rakibimiz oldu. Final yarın 14.30'da Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda yapılacak.

  1. 20.1.2020
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