FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı!

'nün yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı!

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı!

'nün yapılanmasına ilişkin yürütülen davada karar çıktı. Buna göre 6 sanığa 2 yıl birer ay ile 6 yıl 3'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi...

'nün yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül, futbolcu Zafer Biryol örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis, futbolcular Bekir İrtegun, ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı...

  1. 20.01.2020
  2. Güncelleme: 20.01.2020 13:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN