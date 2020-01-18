Hakemin aracına bomba koydular!

Güney Kıbrıs'ta 'sporda şike' olayı hakem Konstantinos'un 3 Ocak'ta oynanan ve 2-2 sonuçlanan Doksas-AEL arasındaki müsabakayı yönetmesi sonrasında patlak verdi. AEL takımı, hakemi UEFA'ya şikayet etti. UEFA'ya hakem ile ilgili olarak daha önce de 'şike' dosyalarının gittiği ortaya çıktı. Andreas Konstantinos ise polise verdiği ifadede maçlar sonrasında tehdit ve küfürler aldığını söyledi. Daha sonra hakemin aracına bomba konuldu.

UEFA'DAN YARDIM İSTEDİLER

Yaşananlar üzerine Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı'nda, Rum Futbol Federasyonu (KOP) yetkilileri ve polis yetkililerinin katılımıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis, söz konusu hakemin aracına bomba konulması olayını kınarken, bu olayı UEFA'dan gelen 'kırmızı dosyalarla' birlikte yorumladı. Savvidis, toplantı çerçevesinde bazı kararlar aldıklarını, ilk olarak UEFA'dan uzman yardımı talep ettiklerini belirtirken, UEFA yetkililerinin Güney Kıbrıs'a gelmesi ve buradaki ilgili makamlara yardımcı olması temennisinde bulundu.

ŞİKE DOSYALARINDA ARTIŞ

KOP Başkanı Yorgos Kumas ise yaptığı açıklamada, dosyalarla ilgili olarak son günlerde bir artış bulunduğunu, kendi tüzüklerini uygulayarak bunları polise teslim ettiklerini belirtti. Kumas, dün sabah UEFA yetkilisi ile telefonda görüştüğünü ve tüm bu konular için yardım istediklerini ifade etti.

Dosyalara ilişkin olarak Kumas, uzmanların ne zaman Güney Kıbrıs'a geleceğine dair yanıt beklediğini de söyledi. Rum Polis Müdürü Kipros Mihalidis de yaptığı açıklamada, bombalı saldırı olayını aydınlatmak ve dosyalarla ilgili olarak KOP ile işbirliği yaparak tüm konuyu çözmek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını belirtti.