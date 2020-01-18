Hakemin aracına bomba koydular!
Güney Kıbrıs Rum tarafında birinci ligde görev yapan hakem Andreas Konstantinos'un aracına bomba konulması üzerine UEFA harekete geçti. Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı'nda, Rum Futbol Federasyonu (KOP) yetkilileri ve polis yetkililerinin katılımıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de, ortaya çıkan bu konunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Güney Kıbrıs'ta 'sporda şike' olayı hakem Konstantinos'un 3 Ocak'ta oynanan ve 2-2 sonuçlanan Doksas-AEL arasındaki müsabakayı yönetmesi sonrasında patlak verdi. AEL takımı, hakemi UEFA'ya şikayet etti. UEFA'ya hakem ile ilgili olarak daha önce de 'şike' dosyalarının gittiği ortaya çıktı. Andreas Konstantinos ise polise verdiği ifadede maçlar sonrasında tehdit ve küfürler aldığını söyledi. Daha sonra hakemin aracına bomba konuldu.
UEFA'DAN YARDIM İSTEDİLER
Yaşananlar üzerine Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı'nda, Rum Futbol Federasyonu (KOP) yetkilileri ve polis yetkililerinin katılımıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis, söz konusu hakemin aracına bomba konulması olayını kınarken, bu olayı UEFA'dan gelen 'kırmızı dosyalarla' birlikte yorumladı. Savvidis, toplantı çerçevesinde bazı kararlar aldıklarını, ilk olarak UEFA'dan uzman yardımı talep ettiklerini belirtirken, UEFA yetkililerinin Güney Kıbrıs'a gelmesi ve buradaki ilgili makamlara yardımcı olması temennisinde bulundu.
ŞİKE DOSYALARINDA ARTIŞ
KOP Başkanı Yorgos Kumas ise yaptığı açıklamada, dosyalarla ilgili olarak son günlerde bir artış bulunduğunu, kendi tüzüklerini uygulayarak bunları polise teslim ettiklerini belirtti. Kumas, dün sabah UEFA yetkilisi ile telefonda görüştüğünü ve tüm bu konular için yardım istediklerini ifade etti.
Dosyalara ilişkin olarak Kumas, uzmanların ne zaman Güney Kıbrıs'a geleceğine dair yanıt beklediğini de söyledi. Rum Polis Müdürü Kipros Mihalidis de yaptığı açıklamada, bombalı saldırı olayını aydınlatmak ve dosyalarla ilgili olarak KOP ile işbirliği yaparak tüm konuyu çözmek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını belirtti.
- 18.01.2020
- Fenerbahçe'de Gaziantep maçı öncesi alarm! Emre ve Muriç...
- Galatasaray çark etti! Diagne sürprizi...
- 3 fesih birden! Galatasaray'a şok yanıt
- Cengiz Ünder'de sıcak saatler yaşanıyor! Görüşmede Galatasaray detayı
- Resmen belli oldu... Bir dönem sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Hakemin aracına bomba koydular! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.