Nagatomo'lu Japonya mağlup – Fotomaç – 08 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Nagatomo'lu mağlup

    Nagatomo'lu Japonya mağlup

    öncesi ülkeler arası hazırlık karşılaşmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısında forması giyen Nagatomo'lu 'ye 2-0 mağlup oldu.

    Stadio di Cornaredo'da oynanan karşılaşmada 'ye galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada penaltıdan Ricardo Rodriguez ve 82'nci dakikada kaydetti.

    Öte yandan 'da karşılaşmada ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

    1. 8.6.2018 23:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nagatomo'lu Japonya mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN