Nagatomo'lu Japonya mağlup
Dünya Kupası öncesi ülkeler arası hazırlık karşılaşmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısında Galatasaray forması giyen Nagatomo'lu Japonya İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu.
Stadio di Cornaredo'da oynanan karşılaşmada İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada penaltıdan Ricardo Rodriguez ve 82'nci dakikada Haris Seferovic kaydetti.
Öte yandan Japonya'da Yuto Nagatomo karşılaşmada ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
- 8.6.2018 23:09
-
"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
-
Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
-
Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
Nagatomo'lu Japonya mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.