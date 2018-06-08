Nagatomo'lu Japonya mağlup

Stadio di Cornaredo'da oynanan karşılaşmada İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada penaltıdan Ricardo Rodriguez ve 82'nci dakikada Haris Seferovic kaydetti.



Öte yandan Japonya'da Yuto Nagatomo karşılaşmada ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.